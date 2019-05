Stop a lucroso giro di spaccio,3 arresti

(ANSA) - SIENA, 30 MAG - Tre stranieri, tra i quali anche un minore, sono stati arrestati dalla polizia di Siena nell'ambito dell'operazione antidroga 'Bosco segreto' coordinata dalla procura della città del Palio e da quella dei minori. In carcere sono finiti tre tunisini di 21, 40 e 17 anni. L'operazione ha portato a numerose perquisizioni tra Siena e Grosseto, e al sequestro di denaro, sostanze stupefacenti e telefoni cellulari.

L'operazione ha permesso di smantellare un 'lucroso' giro di spaccio in città e in provincia.