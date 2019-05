Infrastrutture: Breda con dirigenti Mit

(ANSA) - LIVORNO, 30 MAG - Il presidente della Camera di commercio Maremma Tirreno, Riccardo Breda, ha incontrato a Roma un gruppo di dirigenti del ministero dei Trasporti a seguito del colloquio tra lo stesso Breda ed il ministro Danilo Toninelli svoltosi la settimana scorsa a Livorno. Lo riferisce un comunicato in cui si aggiunge che due sono i temi affrontati: l'iter di realizzazione della Darsena Europa presso il porto di Livorno e il completamento del Corridoio tirrenico che riguarda tutta la provincia di Grosseto ma coinvolge per la sua importanza l'intero territorio di competenza della Camera.

Per la Darsena Europa, riferisce la stessa nota, un apposito tavolo si aprirà entro un mese per monitorare puntualmente la realizzazione del progetto. Per quanto riguarda il Corridoio tirrenico "infrastruttura altrettanto irrinunciabile per poter assicurare uno sviluppo economico al territorio interessato, c'è un fattore esterno di cui occorre attendere l'esito, ed è la pronuncia della Corte europea sulla proroga della concessione