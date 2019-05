Arezzo capitale del mosaico,1 e 2 giugno

(ANSA) - AREZZO, 30 MAG - Arezzo nel non solo Fiera Antiquaria ma anche capitale del Mosaico: sabato 1 e domenica 2 giugno torna Mosaicart, la manifestazione di arte e mosaico giunta alla 5/a edizione, in pieno centro storico. In via Bicchieraia, con il patrocinio del Comune, in scena una due giorni di mosaico in estemporanea, con 12 artisti internazionali che si esibiranno 'live'. I maestri mosaicisti arrivano da Olanda, Canada, Cina, Spagna, Nigeria, Giappone e Russia per esporre le proprie opere e realizzarne di nuove per il Mosaico di Andreina, la grande opera in corso a Indicatore, alle porte di Arezzo, ideata e promossa dall'associazione Ezechiele di Andreina Giorgia Carpenito. Tra gli artisti Michela Barbagli, Giorgia Baroncelli, Irina Belaeva, Borja Blanco Cochon, Lorenza Benedetti, Margie Bertrand, Gina Botta, Maria De Cataldo, Simone Gianfrancesco, Davide Magelli, Feng Rui, Suradeen Sorinola. Ma ci sarà anche la musica con il M° Massimo Nasorri e il gruppo Musaika del Centro Polivalente delle Arti del Mosaico di Andreina.