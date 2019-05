Auricolare incastrato in orecchio a quiz

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAG - Pur di superare i quiz per la patente si era infilato un auricolare nell'orecchio per ricevere le risposte esatte, ma al termine della prova l'apparecchio gli è rimasto incastrato dentro ed è stato scoperto dagli esaminatori. Per questo motivo un 44enne di origine indiana è stato trasportato d'urgenza dalla polizia stradale di Firenze all'ospedale di Careggi e successivamente denunciato per truffa.

E' accaduto ieri, nei locali della Motorizzazione Civile fiorentina. Il 44enne aveva pianificato tutto nei dettagli, tant'è, fanno sapere gli investigatori, che si era munito di auricolare, cellulari e trasmittente, al fine di poter leggere le domande e ricevere le risposte esatte da un complice.

Una volta dimesso, l'uomo è stato portato ai caserma, dove gli investigatori lo hanno denunciato per truffa, sequestrandogli telefoni, auricolare e trasmittente. All'esame lui è stato bocciato e sono in corso le ricerche del complice.