Scrive nome su Ponte Vecchio, denunciato

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - In gita con la sua classe a Firenze aveva deciso di lasciare traccia della sua visita scrivendo il suo nome con un pennarello nero su un muro di Ponte Vecchio. Protagonista un ragazzino straniero sorpreso sul fatto dagli agenti della polizia municipale sabato scorso. Per lui, minorenne, è scattata una denuncia per deturpamento e imbrattamento di un edifico di interesse storico artistico: rischia la pena da tre mesi a un anno e una multa da 1.000 a 3.000 euro.