Fiamme in casa a Firenze, 4 intossicati

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Quattro persone sono rimaste intossicate questa mattina a seguito di un incendio sviluppatosi in un appartamento al terzo piano di uno stabile in via Cittadella, a Firenze. Si tratta di tre uomini di 45, 52 e 81 anni e di una donna di 72, tutti portati in ospedale in codice giallo per aver respirato fumo. Secondo quanto appreso, le loro condizioni non sarebbero gravi. Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno coinvolto arredi e suppellettili di una camera da letto.