Festa 1 giugno per Rampe Poggi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Rinviata il 18 maggio scorso a causa del maltempo, si svolgerà il prossimo sabato, 1 giugno, la festa offerta alla città da Fondazione Cr Firenze per salutare la restituzione ai fiorentini delle Rampe del Poggi, dopo l'intervento che ha consentito di far tornare a zampillare, dopo quasi un secolo, l'acqua dell'impianto idrico nelle fontane, nelle vasche e nelle grotte del complesso. Il restauro, per una spesa di 2,5 milioni di euro, è stato interamente sostenuto dalla Fondazione nell'ambito della normativa Art Bonus.

Il programma, con eventi gratuiti e la direzione artistica di Manu Lalli, prevede, dalle 16 alle 20 laboratori didattici, spettacoli musicali e visite guidate alle Rampe restaurate.

Inoltre saranno aperti i Giardini Bardini, delle Rose e dell'Iris. Dalle 21.30 alle 23 lo spettacolo 'La fontana ritrovata' con luci, suoni e colori che animeranno la torre di San Niccolò e le fontane, presenti tra gli altri il sindaco Dario Nardella e il presidente della Fondazione CR Firenze Umberto Tombari.