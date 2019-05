Nardella, ragionevole certezza vittoria

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Mi pare "risultato oltre ogni più rosea aspettativa", "possiamo dire con ragionevole certezza che la partita si chiude oggi con questa vittoria al primo turno".

Lo ha detto Dario Nardella parlando da Palazzo Vecchio in merito al suo risultato alle Comunali a Firenze che lo vedevano candidato per il secondo mandato.

La Lega, ha sottolineato Nardella, "ha fatto di tutto per conquistare la città: Salvini è venuto tre volte, indicando Firenze come città simbolo da espugnare. Mi pare che il risultato sia chiarissimo in tutto il suo significato, dal lato civico e politico". "Qui a Firenze sia alle europee che alle amministrative - ha spiegato - abbiamo il Pd più forte d'Italia, e abbiamo il differenziale più ampio fra Pd e Lega che si possa registrare in una grande città italiana".