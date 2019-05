Falso allarme bomba a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Era vuota la valigia abbandonata alla fermata Leopolda della tramvia di Firenze che poco dopo le 19.00 ha fatto scattare l'allarme bomba. Gli artificieri dei carabinieri, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118, l'hanno fatta brillare e hanno così verificato che all'interno non c'era niente. La presenza della valigia era stata segnalata da agenti della polizia municipale. La zona dei viali è stata quindi riaperta al traffico veicolare, in precedenza bloccato e deviato nelle strade limitrofe per oltre due ore con non pochi problemi, e anche la tramvia che a sua volta era stata fermata ha ripreso le sue corse.