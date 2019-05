Comunali: Toscana; eletti 7 sindaci 'senza rivali'

(ANSA) - FIRENZE, 27 MAG - Corsa in solitaria in sette Comuni della Toscana, dove i candidati sindaco non hanno avuto rivali in quanto nessun altro contendente si è presentato, e sono stati così eletti con il 100% delle preferenze. E' successo a Badia Tedalda, Chiusi della Verna, e Sestino in provincia di Arezzo, a Chiusdino in provincia di Siena, a Chianni nel Pisano, a Monterotondo Marittimo in provincia di Grosseto, e a San Romano in Garfagnana in provincia di Lucca.(ANSA).