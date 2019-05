Seggio Romania in Italia, a Prato fila lunga un km

(ANSA) - PRATO, 26 MAG - Da stamani lunghe file, che sono arrivate a un chilometro di lunghezza, per il seggio elettorale allestito a Prato dal Comune per il voto dei cittadini romeni che devono esprimersi non solo per le Europee ma pure per due quesiti referendari. Si tratta di uno dei 76 seggi in Italia richiesti dell'Ambasciata romena ed è stato allestito nella sala consiliare della Circoscrizione Sud, in via delle Badie 13.

Al voto i cittadini romeni residenti non solo a Prato, dove ne vivono 3.450, ma pure a Pistoia. L'affluenza, è stata tale che la polizia municipale ha deciso di chiudere la strada.(ANSA).