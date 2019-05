Fallita Mercatone Uno,protesta a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Protesta a Firenze dopo che Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Giovanni Vangi di Filcams Cgil fiorentina annuncia per il 27 maggio un presidio dei lavoratori davanti al punto vendita di Calenzano (Firenze).

Quella del Mercatone Uno è "una situazione grave e inaccettabile - commenta il sindacalista -, su cui in tanti hanno responsabilità. I lavoratori hanno fatto negli ultimi mesi anche grossi sacrifici e sarebbe gravissimo se adesso li pagassero anche in eventuali ammortizzatori sociali:. Sulla vertenza ora serve un confronto col ministero dello Sviluppo economico, vanno tutelati lavoratori e marchio". I lavoratori sono venuti a conoscenza del fallimento via facebook nella notte. Shernon Holding aveva acquisito i 55 punti vendita Mercatone Uno meno di un anno fa e circa un mese fa ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo. Sono oltre 1.800 i dipendenti in Italia. Il 30 maggio era stato convocato al Mise il tavolo di crisi.