Agricoltura Toscana, già bandi per 647 mln

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAG - Sono 59 i bandi pubblicati dalla Regione Toscana nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (Psr) finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), da risorse statali e regionali. Per il periodo di programmazione 2014-2020 la Toscana ha a disposizione 949 milioni per finanziare progetti che rafforzino l'innovazione agricola. Secondo il cronoprogramma regionale, ad aprile 2019, i 59 bandi pubblicati hanno raccolto 24mila domande finanziabili per un ammontare di 647 milioni di euro impegnati, pari al 68% della dotazione finanziaria complessiva.

Cinque, per la Toscana, gli obiettivi da raggiungere con il Programma di sviluppo rurale: migliorare la competitività delle aziende e delle filiere, tutelare l'ecosistema grazie al lavoro di agricoltori e silvicoltori, produrre e condividere innovazioni, dare opportunità a chi ama vivere nei territori rurali e garantire un accesso più semplice alle politiche regionali di sviluppo rurale.