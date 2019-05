Spento incendio rimessaggio Viareggio

(ANSA) - MASSAROSA (LUCCA), 24 MAG - E' stato spento l'incendio che aveva interessato un rimessaggio di barche a Viareggio (Lucca), al confine con il comune di Massarosa.

Proprio questa amministrazione, in un primo momento, aveva invitato i suoi abitanti a chiudere porte e finestre e a evitare di sostare a lungo in luoghi aperti, oltre a disattivare gli impianti di ricambio area e la raccolta di frutti e ortaggi. Le prime analisi dei tecnici dei vigili del fuoco e di Arpat sembrano però escludere "la presenza di amianto o di altre tossine pericolose per la salute", si legge nel sito del comune di Massarosa mentre il sindaco di Viareggio non ha ritenuto necessario prendere nessun tipo di provvedimento.