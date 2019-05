Giovane muore in incidente a Empoli

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 24 MAG - Un 22enne è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto a Empoli (Firenze) la notte scorsa intorno alle 2. La vittima era in sella a uno scooter che si è scontrato, all'altezza di incrocio nel centro della cittadina, con un'auto condotta da un 27enne. In corso d'accertamento la esatta dinamica dell'incidente. Ferito un altro giovane che viaggiava col 23enne sullo scooter. Sul posto intervenuti i sanitari inviati dal 118 e i carabinieri.

La salma del giovane è stata trasportata a medicina legale a Firenze per l'autopsia disposta dall'autorità giudiziaria.