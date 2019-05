Annullato concerto Woody Allen a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 24 MAG - Annullato il concerto che Woody Allen avrebbe dovuto tenere a Firenze, il 30 giugno nella cavea del Teatro del Maggio musicale fiorentino, insieme a The Eddy Davis New Orleans Jazz Band. Lo comunicano una nota dell'ufficio stampa delle Nozze di Figaro, tra gli organizzatori del'evento, spiegando che l'annullamento è dovuto a "motivi logistici legati alle prove per l'apparizione che Allen farà alla Scala". Rimane confermata, si spiega ancora, la data del 28 giugno al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

"I possessori del biglietto del concerto di Firenze - spiega la nota - potranno richiedere il rimborso entro e non oltre il 7 luglio 2019 presso il punto d'acquisto".