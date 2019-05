Va a anagrafe con carta identità falsa

(ANSA) - PRATO, 23 MAG - Ha fatto richiesta per la residenza a Prato presentando una carta di identità falsa. Per questo motivo un cittadino cinese è stato denunciato ieri dalla polizia municipale per possesso e uso di atto falso. L'indagine è partita da una segnalazione dell'ufficio anagrafe. Nel corso degli accertamenti sui documenti presentati è emerso che la carta d'identità allegata alla richiesta, rilasciata da un comune Campano, non trovava riscontri nell'archivio del Comune di apparente rilascio. Gli agenti si sono recati all'indirizzo indicato dall'uomo e hanno proceduto a sequestrare la carta d'identità, la cui falsità è stata confermata. L'uomo, in possesso di regolare permesso di soggiorno, è stato denunciato.

Le indagini proseguono per cercare di risalire a chi ha prodotto il documento e per verificare la regolarità degli altri documenti in possesso dell'uomo e rilasciati dallo Stato italiano.