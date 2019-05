Mehta dirige maestro tabla Zarik Hussain

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - Per il primo dei suoi tre concerti nell'ambito dell'82/o festival del Maggio fiorentino, il maestro Zubin Mehta ha voluto accanto a sé Zakir Hussain, compositore indiano pluripremiato e virtuoso del tabla, tamburo tradizionale indiano di origini antichissime. Il concerto, in programma il 26 maggio, vedrà il Maestro dirigere Hussein e l'Orchestra del Maggio in 'Peshkar', concerto per tabla e orchestra, composizione dello stesso Hussain e a seguire la Sinfonia n. 9 in do maggiore La Grande di Franz Schubert. Utilizzato sia nella musica popolare e religiosa che nella world music, spiega una nota, il tabla è caratterizzato da un cerchio di pasta nera al centro della membrana che conferisce allo strumento una particolare risonanza timbrica. Zakir Hussain, virtuoso di tabla nonché compositore apprezzato per le sue musiche, utilizzate spesso anche in ambito cinematografico, ha voluto creare con questo concerto un connubio tra codici stilistici orientali e occidentali.