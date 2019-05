Lega: scritta contro Ceccardi su un muro

(ANSA) - CASCINA (PISA), 23 MAG - Una scritta contro Susanna Ceccardi è comparsa su un muro di Cascina (Pisa), la sua città e primo comune toscano governato dalla Lega dove la leader del Carroccio regionale è sindaco da 4 anni. Una mano anonima con una bomboletta spray nera ha scritto: 'Censuri l'arte se parla male di Salvini, Ceccardi sei come Mussolini', accompagnando il testo con un disegno di 3 individui appesi a testa in giù. La scritta è stata fatta sul muro di un sottopasso nella frazione di Visignano. Il riferimento è alle polemiche suscitate da un poster realizzato da alcuni studenti del liceo artistico pisano 'Russoli' che raffigura Salvini con la tecnica del mosaico realizzato con 400 foto di naufragi nel Mediterraneo. L'opera era stata aspramente criticata dal sindaco. "'Ceccardi sei come Mussolini' e le faccine a testa in giù. Pensate di intimorirmi? - ha replicato lei su facebook - Avete sbagliato bersaglio. La leonessa che aspetta un cucciolo è ancora più forte!!!".

Ceccardi è infatti al quinto mese di gravidanza.