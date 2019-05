Frontale tra auto, muore 80enne

(ANSA) - FIRENZE, 23 MAG - Un 80enne è morto a seguito di uno scontro frontale tra due auto, avvenuto questa sera lungo la strada provinciale 3 nel comune di San Casciano Val di Pesa, a pochi metri dal confine col territorio di Greve in Chianti, in provincia di Firenze. Secondo quanto emerso, l'anziano era alla guida di uno dei due veicoli ch,e per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un mezzo in arrivo in senso opposto. Ferito in modo grave anche il conducente dell'altra auto, trasportato in ospedale con il Pegaso. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e pattuglie della polizia municipale di San Casciano e di Greve in Chianti.