Compleanno Pinocchio, favola in musica

(ANSA) - COLLODI (PISTOIA), 20 MAG - Festa sabato 25 maggio Collodi (Pistoia) per il 32/o 'Compleanno di Pinocchio', concorso riservato alle scuole. Per l'occasione sarà anche eseguita Pinocchio e la sua Favola, opera in musica di Pericle Odierna, con riduzione del racconto di Collodi di Miki Belmonte, eseguita dalla Fanfara dei carabinieri della Scuola marescialli e brigadieri di Firenze diretta dal maestro Ennio Robbio e la voce recitante dell'attore Corrado Oddi. Lo spettacolo sarà portato in scena alle 16 e poi spazio alla premiazione delle scuole che hanno preso parte al concorso: la Fondazione nazionale Carlo Collodi premierà le vincitrici delle sezioni 'Un disegno per Pinocchio', 'Lettera a Pinocchio' e 'Pinocchio a l'Opera' e ancora di 'Pinocchio e i suoi personaggi in cerca d'autore'.