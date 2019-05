Arte contemporanea in borgo Toscano

(ANSA) - GHIZZANO (PISA), 23 MAG - Le opere permanenti realizzate da Alicja Kwade, David Tremlett e Patrick Tuttofuoco per Ghizzano, frazione di Peccioli, nel Pisano, si inseriscono nell'ambito di una strategia culturale che ha preso avvio alla fine degli anni Novanta ed è tutt'oggi in pieno sviluppo. Motore e anima del progetto è il sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, iniziatore insieme alla comunità che rappresenta, di un'attività incentrata sull'arte contemporanea che ha aperto il territorio a interventi specifici coinvolgendo i tre artisti di fama internazionale. E così adesso, visitando il piccolo borgo, è possibile ammirare 2 opere di Kwade, sculture realizzate in Azul Macaubas, antichissima pietra del Sud America, oppure le facciate delle abitazioni ridipinte con i colori delle colline da Tremlett e 3 lavori di Tuttofuoco ispirati agli affreschi di Benozzo Gozzoli. Un museo a cielo aperto che tutti e tre gli artisti hanno definito una grande opportunità professionale. I progetti sono stati curati da Antonella Soldaini.