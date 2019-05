Ricci, collezione PE 2020 Reggia Caserta

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Il nuovo capitolo del viaggio di Stefano Ricci si svolge alla Reggia di Caserta, dove è stata presentata la collezione maschile per la primavera-estate 2020.

Quello di Ricci è un percorso alla ricerca della bellezza: prima Matera, poi l'isola di Montecristo, ora la famosa Reggia protagonista nel nuovo catalogo, con viali alberati, lo scorrere lento dell'acqua nel bagno di Venere, l'atmosfera sospesa del Teatro di corte. E' un viaggio che la griffe definisce 'un giorno da re', pensando alla regalità dello stile maschile in ogni capo, per esprimere quell'eleganza contemporanea che spazia dai gessati esclusivi alla maglieria fresca e colorata, dai capi più giovani in seta tecnica ultra-leggera agli abiti da gran sera con tessuti preziosi. "Dopo aver chiuso l'esercizio 2018 a quota 150 milioni, il primo trimestre 2019 ha registrato una crescita nel fatturato del 5% in linea con le previsioni", dichiara il Ceo Niccolò Ricci.