Governo: Meloni, lavoriamo a alternativa

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - "Questo è il governo dello stallo, è sotto gli occhi di tutti. Non riesce a decidere neanche sulle questioni più semplici come l'immigrazione, che era una delle poche cose sulle quali avesse le idee chiare". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a margine di un'iniziativa elettorale a Firenze. "Il lavoro che sta facendo FdI non è quello di tifare contro il governo, ma di costruire un'alternativa", ha aggiunto. Per questo "diciamo chiaramente agli italiani che se il prossimo 26 maggio fanno crescere Fdi si possono cambiare le cose in Europa ma si può cambiare molto anche in Italia". Fdi "può dare all'Italia un altro governo", ha aggiunto.