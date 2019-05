Mps promuove innovazione,premio start up

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Celebration day domani a Firenze per la seconda edizione di 'Officina Mps', l'iniziativa con la quale Banca Monte dei Paschi di Siena, in partnership con Accenture, punta a valorizzare start up ad alto contenuto tecnologico. Quest'ultime sono chiamate a presentare proposte innovative orientate a trovare soluzioni per soddisfare i bisogni bancari di famiglie e imprese. Tra oltre 200 candidature quattro le start up approdate in finale: alla vincitrice, che sarà proclamata domani, andrà un premio si 25.000 euro. Sempre domani sarà assegnato un premio speciale per promuovere l'innovazione sostenibile. La giornata conclusiva di 'Officina Mps', con la conduzione di Carlo Massarini, si svolgerà alla Fortezza da Basso dove parleranno di innovazione l'ad di Banca Mps Marco Morelli e Mauro Berruto, direttore tecnico della Nazionale italiana di tiro con l'arco.