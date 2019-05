Fiorentina, Antognoni "Ne verremo fuori"

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - "Sorpreso dalla Fiorentina non ancora salva? Bisogna restare tranquillo fino a domenica, alla fine arriverà un risultato positivo". Lo ha detto Giancarlo Antognoni a margine della cerimonia in Palazzo Vecchio della Hall of Fame in cui ha ricevuto il premio entrando nella categoria 'veterani' del calcio Italia, "Dispiace per questa situazione - ha aggiunto il club manager viola - Bisogna uscirne e lo faremo".