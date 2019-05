Postorino vince XXXII Premio Chianti

(ANSA) - GREVE IN CHIANTI (FIRENZE), 18 MAG - E' Rosella Postorino con il romanzo 'Le assaggiatrici' (Ed. Feltrinelli), con una trama costruita sulle donne che dovevano assaggiare i cibi del Fuhrer e restare sotto osservazione per un'ora affinché le guardie si accertassero che non fossero avvelenati, la vincitrice della XXXII edizione del Premio letterario Chianti.

Le votazioni si sono svolte nei locali del 'Giardino di Zago' a Greve in Chianti (Firenze), con la votazione dei 350 giurati. Gli altri finalisti della XXXII edizione del Premio erano: Carlo Carabba con 'Come un giovane uomo' (ed. Marsilio), Valentina Farinaccio con 'Le poche cose certe' (Mondadori), 'Questa sera è già domani' di Lia Levi (E & O), Massimo Maugeri con 'Cetti Curfino' (La nave di Teseo).

Gli autori hanno anche incontrato in cinque comuni del territorio chiantigiano fiorentino e senese la giuria popolare di 350 lettori (con il coinvolgimento delle biblioteche locali).