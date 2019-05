Maltempo: rinviata festa per Rampe Poggi

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - Il maltempo fa rinviare 'Rampe in festa', la giornata di iniziative organizzata per oggi per celebrare il restauro e la riapertura delle Rampe del Poggi a Firenze. Confermata, invece, l'apertura del nuovo impianto idrico, alle ore 16, che farà tornare l'acqua a scorrere nelle vasche. La decisione di rinviare la manifestazione, spiega una nota, è stata presa stamani dopo aver verificato le previsioni del tempo e l'impossibilità di dare seguito all'iniziativa.

Alla 16.00 saranno presenti il sindaco di Firenze Dario Nardella e il presidente di Fondazione CR Firenze Umberto Tombari che inaugureranno comunque l'opera "in segno di rispetto per le tante maestranze che hanno lavorato duramente dallo scorso luglio ad oggi, rispettando i tempi previsti per la consegna del restauro, interamente finanziato dalla Fondazione CR Firenze nell'ambito della normativa 'Art Bonus' e curato dal Comune di Firenze", conclude la nota.