Fisco:3 badanti evasori per 130.000 euro

(ANSA) - CECINA (LIVORNO), 18 MAG - Tre badanti non hanno mai dichiarato i redditi al Fisco mettendo da parte - completamente 'esentasse' ricavi per 130.000 euro. La guardia di finanza di Cecina le ha scoperte e le ha denunciate durante controlli. Le tre badanti non hanno denunciato le retribuzioni percepite tra il 2013 e il 2017. Sono una romena, una polacca e una moldava, due 60enni e una 50enne, in pratica risultate "evasori totali".

Con questa verifica la GdF ha recuperato a tassazione redditi per 130 mila euro.

L'esenzione dal presentare la dichiarazione dei redditi c'è fino a emolumenti per un tetto di 8.000 euro annui, soglia oltre la quale scattano gli obblighi dichiarativi al fisco.