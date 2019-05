Campagna, salvare biblioteca di Tobino

(ANSA) - LUCCA, 18 MAG - La fondazione dedicata allo scrittore Mario Tobino ha avviato una campagna per una raccolta fondi con cui salvare la biblioteca di Maggiano (Lucca) dove ci sono oltre 4.000 fra libri e 261 riviste a rischio di dispersione o rovina. La campagna, spiega una nota, si basa su un crowdfunding attivato sulla piattaforma Eppela e riguarda la biblioteca dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano, la struttura resa nota dalla penna e dal lavoro di Mario Tobino che, psichiatra, ne fu direttore sanitario per decenni. I volumi sono tutti dedicati alla psichiatria e alla medicina in genere e si tratta di un patrimonio di inestimabile valore, testimone della cultura medica dal '700 a '900. Dopo infiltrazioni di acqua dal tetto, che hanno causato instabilità del solaio e provocato danni alle raccolte, tutto il materiale bibliografico è stato spostato in un deposito temporaneo che, a seguito del furto di canale di rame, si è rivelato anch'esso inadeguato per le infiltrazioni di acqua che hanno bagnato molti scatoloni.