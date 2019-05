Auto in canale, donna salvata per il gps

(ANSA) - CAPALBIO (GROSSETO), 18 MAG - Salva grazie al gps installato sull'auto. E' successo a Capalbio (Grosseto), in località La Torba dove una donna di 40 anni è finita fuori strada con la vettura entrando in un canale agricolo. Mentre a causa della pioggia il livello del fosso si alzava e l'acqua invadeva l'abitacolo, la donna, incastrata tra le lamiere, non poteva uscire. Dal dispositivo di segnalazione è partito l'allarme alle forze dell'ordine che così hanno attivato i vigili del fuoco i quali sono arrivati in tempo per tagliare le portiere e portarla fuori. Sul posto anche personale del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Orbetello (Grosseto). La donna è stata ricoverata all'ospedale di Orbetello per i traumi riportati nell'incidente stradale.