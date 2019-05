Arte in mostra a White Carrara Downtown

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 18 MAG - L'arte contemporanea in mostra a Carrara (Massa Carrara) per White Carrara Downtown, terza edizione delle manifestazione, idea da Imm, che dall'1 al 9 giugno mette in campo varie iniziative per raccontare la storia e la cultura della città del marmo.

Alla galleria Vtre Spazi Contemporanei in programma Carrara Imperial, personale di Michele Chiossi: curata da Vittoria Coen la mostra sviluppa temi cari all'artista quali la luce naturale e quella artificiale, la linea a zig zag e i dot. Le opere hanno come materia principe il marmo e vogliono far riflettere sul periodo di decadenza e di stallo culturale attraversato dalla cultura occidentale. Sempre da Vtre Spazi Contemporanei Tributo a Heinz Mack, con una selezione di opere dell'artista tedesco noto per gli studi del movimento e della luce. La mostra, curata da Chiara Guidi, propone una serie di disegni e ceramiche. A Palazzo Binelli si tengono invece Xtopia Tribù di Emanuele Giannelli e Superheroes di Domenico Pellegrino.