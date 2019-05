Sciopero e presidio dei precari Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - "Il miraggio dell'immissione in ruolo spinge i precari a rinunciare ai propri diritti. Ed è grave, perché il senso di legalità e di dignità dovrebbe appartenere al ruolo del docente. È come pagare il pizzo, per capirci". Lo afferma Valerio Cai, responsabile 'Noi scuola', che stamani ha organizzato un picchetto davanti all'Ufficio scuola regionale della Toscana in via Mannelli a Firenze, insieme a un gruppo di insegnanti precari riuniti sotto la sigla 'Tre anni per il ruolo'. Gli insegnanti precari in Toscana sono 15mila, e di questi 13mila non sono abilitati. I manifestanti rivendicano il diritto a essere pagati come i docenti di ruolo e come i docenti precari di religione cattolica per quanto riguarda malattia, permessi, mesi estivi e anzianità di servizio. "Abbiamo docenti che sono rientrati a lavoro con le stampelle - ha detto Cai - e tutto questo è inammissibile".