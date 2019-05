Viminale, in Toscana -9,4% reati in 2019

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAG - In Toscana, rispetto al primo trimestre 2018, quest'anno i reati sono in calo del 9,4%. In particolare Arezzo registra un meno 7,1%, Firenze -5,4%, -25,5 a Grosseto, -11,2 a Livorno, -16,9 a Lucca, -8,1 a Massa Carrara, -8,7 a Pisa, -2,8%a Pistoia, -12,3 a Prato e -16,8 a Siena.

Questi i dati diffusi dal ministero dell'Interno che spiega anche che si riducono pure gli stranieri ospiti delle strutture di accoglienza: in tutta la regione erano 11.478 al 13 maggio 2018, sono diventati 8.321 al 13 maggio 2019 (-27,5%). In particolare ad Arezzo sono calati del 37,35%, -24,87 a Firenze, -38,31 a Grosseto, -37,2 a Livorno, -23,9 a Lucca, -24,27 a Massa Carrara, -25,56 a Pisa, -15,52 a Pistoia, -23,97 a Prato, -29,87 a Siena.