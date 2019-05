Giallo su 23enne toscano morto a Londra,

(ANSA) - LONDRA, 16 MAG - La polizia britannica considera al momento "aperto" il giallo sulla morte di un giovane della provincia di Pisa, trovato senza vita a Londra, nel quartiere di Islington, la sera dell'11 maggio scorso. Lo riporta una nota di Scotland Yard diffusa via Twitter che conferma l'identificazione della vittima come Erik Sanfilippo, 23 anni, precisando che gli accertamenti finora non hanno dato "risultati conclusivi": né nel senso di un omicidio o di una morte violenta, né in quello di un fatto accidentale. Gli investigatori annunciano ulteriori test e indicano un numero di telefono da chiamare invitando chi abbia informazioni utili a farsi avanti. Al momento il caso viene trattato come "un decesso non spiegato". Tuttavia, un 52enne è stato arrestato per sospetto omicidio il 12 maggio salvo essere poi rilasciato su cauzione ma non ancora scagionato. Il Consolato d'Italia a Londra fa sapere di star seguendo la vicenda: è "in costante contatto con le autorità britanniche e con la famiglia, per ogni eventuale sviluppo".