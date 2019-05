Fuori porta, mostra al Museo Piaggio

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 16 MAG - Un viaggio alla scoperta della storia del gusto e dello stile italiani. E' 'Fuori porta', mostra a ingresso libero ospitata fino all'8 settembre al museo Piaggio di Pontedera (Pisa), che celebra il gemellaggio tra Vespa e Cucina italiana, più di 160 anni insieme: la prima, scooter più famoso al mondo, è in fabbricazione da oltre settanta, La Cucina Italiana è il giornale che ha traghettato l'Italia dagli anni Trenta ai giorni nostri diffondendo la cultura del cibo.

La mostra, spiegano gli organizzatori, con un approccio agile fa rivivere una storia "che appartiene a tutti illuminandola di una straordinaria attualità che è il riflesso dell'immagine di Vespa e de La Cucina Italiana, il cui successo si basa nell'essere stati sempre interpreti moderni, sempre contemporanei e 'cool' nella loro lunga tradizione. Il percorso espositivo è visuale, curioso, 'tondo' come un piatto e come una ruota, ma anche come un oblò che apre un orizzonte su un personaggio, un'epoca, una moda, una curiosità".