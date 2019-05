(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 15 MAG - Torna in mare Tirrenia II, yacht d'epoca di 18 metri, costruito in legno di teak e messo in acqua nel 1914 dal cantiere inglese H.R. Stevens di Southampton su progetto di Frederick Shepherd. Dopo tre anni di lavori si è concluso il restauro effettuato dal Cantiere navale Del Carlo di Viareggio e l'8 giugno ci sarà il varo: la discesa nelle acque viareggine sarà accompagnata dalle sirene di una flotta di motoscafi Riva associati alla Riva Historical Society.