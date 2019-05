Boboli è in fiore, visite guidate parco

(ANSA) - FIRENZE, 15 MAG - Orchidee selvatiche, antiche varietà di rose, ma anche ninfee e agrumi medicei sono i protagonisti di una serie di visite guidate all'intero del Giardino di Boboli di Firenze. Al via domani 'Boboli in fiore': il primo appuntamento sarà con le orchidee selvatiche, poi il 25 maggio sarà la volta delle 156 varietà di rose antiche custodite dal giardino. In piena estate, il 6 luglio, avrà luogo il tour delle piante acquatiche, che popolano le vasche della Botanica superiore e l'ultima visita, in programma il 27 luglio, sarà dedicata alle 500 piante di agrumi in vaso.

"In primavera ed inizio estate il patrimonio botanico di Boboli diventa ancora più ricco e lussureggiante, raggiungendo l'apice della sua bellezza - ha spiegato la responsabile del Giardino, Bianca Maria Landi - con queste visite vogliamo dare la possibilità a tutti di apprezzarne i tesori naturali che il giardino, come uno scrigno, custodisce e protegge".