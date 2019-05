Cade da mura di Lucca, grave ventenne

(ANSA) - LUCCA, 14 MAG - Cade dalle mura urbane di Lucca, grave 20enne della provincia di Lucca. Il giovane è stato soccorso nella zona del baluardo Cairoli, che si affaccia sui viali circonvallazione: da quanto ricostruito sarebbe precipitato, per cause ancora da accertare, da una altezza di circa 8 metri.

Soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 il 20enne è stato poi trasferito con l'elisoccorso all'ospedale Cisanello a Pisa: da quanto appreso è sempre rimasto cosciente ma nella caduta avrebbe riportato più traumi. Secondo i sanitari le condizioni del 20enne sarebbero gravi. Per ricostruire l'accaduto sul posto sono intervenuti anche gli uomini della polizia. Al momento sembra che nessuno abbia assistito alla caduta.



E' fuori pericolo il ragazzo di 20 precipitato oggi dalle mura di Lucca. Il giovane è caduto da una altezza di circa 8 metri nella zona del Baluardo Cairoli. Nel corso della giornata le sue condizioni sono migliorate.