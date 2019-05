Trasporti passeggeri-merci,incontro Elba

In programma dal 12 a l4 giugno all'Hotel Airone del Parco e delle Terme a Portoferraio (Livorno), un evento per presentare temi e prodotti di due progetti di Interreg Italia Francia Marittimo 2014-2020 dedicati ai trasporti di persone e merci. Sono Nectemus, capofila la Provincia di Livorno, il cui obiettivo è il sostegno alla mobilità dei passeggeri, individuando le esigenze effettive dei nodi di trasporto e in particolare le potenzialità dei porti, e Circumvectio, che si occupa di problematiche legate ai servizi integrati multimodali per la movimentazione delle merci.

Oltre alla presentazione di tematiche e prodotti dei due progetti che sono entrambi in scadenza l'appuntamento di Portoferraio si occuperà di intermodalità e problematiche ad essa connesse, con particolare riferimento alla situazione delle isole. Tra i partecipanti l'assessore toscano a infrastrutture e mobilità Vincenzo Ceccarelli, la presidente della Provincia di Livorno Maria Ida Bessi, sindaci e assessori elbani.