Droga: operazione a Firenze, 5 misure

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Operazione antidroga dei Carabinieri a Firenze e provincia: cinque le misure cautelari in corso di esecuzione da parte dei militari della compagnia di Borgo San Lorenzo, coordinati dalla procura della Repubblica del capoluogo toscano.

In particolare il gip ha disposto tre ordinanze di custodia cautelare in carcere e due misure dell'obbligo di dimora nei confronti di quattro albanesi e un italiano.

Secondo quanto spiegato dai Carabinieri, l'indagine ha permesso di ricostruire l'attività di spaccio organizzata da due degli indagati e i loro canali di approvvigionamento, nonché individuare un'ulteriore rete di vendita dello stupefacente organizzata a livello familiare.