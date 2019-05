Discarica abusiva, due denunce

(ANSA) - LIVORNO, 13 MAG - Una discarica abusiva di 350 metri quadri e 5 tonnellate di rifiuti speciali sono stati sequestrati dai finanzieri della Stazione navale di Livorno nell'ambito di una attività svolta a salvaguardia dell'ambiente, dopo un controllo a un'azienda edile del livornese. I finanzieri controllando le licenze ambientali della società hanno accertato che uno degli autocarri utilizzato per le attività era sprovvisto dell'autorizzazione per il trasporto di rifiuti, e che l'area e il veicolo usato impropriamente erano di proprietà di un'altra azienda che concedeva "gratuitamente" l'uso. I rappresentanti legali di 2 società, un 72/enne e un 57/enne, entrambi livornesi, sono stati denunciati per abbandono di rifiuti. Durante il sopralluogo le Fiamme gialle hanno rinvenuto, sul retro della sede amministrativa della società controllata, numerosi cumuli di rifiuti composti da residui di lavorazioni edili, pneumatici fuori uso, batterie ed olii esausti, barattoli di vernice usati ed alcune lastre di eternit.