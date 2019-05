Due ciclisti investiti in Versilia,gravi

(ANSA) - STAZZEMA (LUCCA), 12 MAG - Due ciclisti sono stati investiti da un'auto stamani mentre partecipavano a una corsa ciclistica in Versilia. Il fatto è accaduto a Retignano di Stazzema (Lucca). Uno è grave: ha riportato un politrauma e ha perso conoscenza, quindi è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Pisa con l'elicottero. Per velocizzare le operazioni è stato issato col verricello sul velivolo. Anche l'altro ciclista ha riportato più traumi ma è rimasto cosciente ed è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale 'Versilia'. Sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Querceta, della Pubblica Assistenza Stazzema e della Croce Verde di Forte dei Marmi che era al seguito della corsa. Sul posto polizia municipale, carabinieri e Polstrada per i rilievi.