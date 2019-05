Serie A: Fiorentina-Milan 0-1

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il Milan vince 1-0 a Firenze nell'ultimo anticipo della 36/a giornata di serie A, conquistando il secondo successo consecutivo e blindando almeno per un'altra giornata il quinto posto in classifica. I rossoneri sono andati in vantaggio al 36' del primo tempo con Calhanoglu, al secondo centro stagionale, riuscendo poi a difendere l'importante vittoria contro una squadra viola che ha fatto vedere qualcosa solo nella ripresa. E' la quarta sconfitta consecutiva in campionato per l'11 di Montella e la partita si è chiusa con una nuova contestazione dei tifosi.