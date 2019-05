Della Valle "Stadio? Da anni solo beghe" (2)

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - "Un minuto dopo la fine del campionato ci saranno molte cose che noi vogliamo affrontare con civiltà e chiarezza. Per quanto mi riguarda non vorrò mai più avere alcun rapporto con chi ha offeso pesantemente me e la mia famiglia''. Così Diego Della Valle in un altro passaggio della lunga lettera a 'La Nazione' sulla gestione del club da parte della Famiglia in cui risponde anche alle istituzioni cittadine: ''Si parla sempre del nuovo stadio e degli interessi che noi avremmo avuto: lo volevamo costruire per dare forza alla società e aiutarne la crescita... Da anni invece veniamo coinvolti in beghe locali dove tutti si azzuffano. Abbiamo aspettato i tempi dettati da altri: se lo stadio è considerato un così grande affare allora dovrebbe farlo il Comune. Andate a chiederlo al sindaco''.