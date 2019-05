Chiarot diffonde i programmi del Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Il soprintendente del Maggio Musicale Fiorentino, Cristiano Chiarot, in mattinata è andato in alcuni punti di Firenze per distribuire personalmente i programmi del Festival e i manifesti di alcuni spettacoli.

Chiarot, riferisce il Maggio, ha attaccato le locandine al punto informativo di Santa Maria Novella invitando personalmente i turisti a venire ad assistere alle opere e ai concerti, ma ha distribuito i programmi anche in altri punti della città: al Museo Novecento, istituzione con cui il Maggio ha una ottima collaborazione; alla biblioteca delle Oblate dove con l'assessore comunale Massimo Fratini hanno distribuito il materiale del Maggio in vari punti, dalla sala lettura per i bambini al piano terra, fino alla terrazza e al bar; nel cortile di Palazzo Vecchio e alla biglietteria del Museo di Palazzo Vecchio. In piazza della Signoria ha brindato con una coppia di sposi. Ultima tappa, il mercato di Sant'Ambrogio.