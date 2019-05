Tumore:manifesto per 'sgretolare cancro'

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - Un manifesto/patto contro il cancro, che esprime in dieci punti qualificanti un progetto su cui tutto il Paese si può impegnare, nelle sue forse politiche, sociali, accademiche, associative, sanitarie, professionali informative ed educative. E' stato lanciato oggi in occasione della giornata conclusiva del Cracking cancer forum in corso alla Fortezza da Basso di Firenze.

Il documento, redatto dagli organizzatori del forum Gianni Amunni, Gianfranco Gensini, Walter Gatti e Pino Orzati, invita "a uscire dalle logiche di compartimento stagno che spesso penalizzano una progettazione e comunicazione efficace in sanità". "Crediamo - sottolinea il direttore generale di Ispro e ideatore del forum Gianni Amunni - che una nuova unità d'intenti tra tutti coloro che sono coinvolti nella sfida rappresentata dalla malattia oncologica possa essere decisiva per frantumare l'ultima cortina che ci separa, oggi, da un modo radicalmente nuovo di affrontare i tumori".