Premio a progetto che 'racconta' tumore

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - Sviluppare progetti inediti e innovati per raccontare la malattia oncologica: questo lo scopo della maratona d'idee 'Hackaton', che si è tenuta al Cracking cancer forum di Firenze a alla quale hanno partecipato oltre 50 tra giovani e giovanissimi creativi, studenti di comunicazione, arte, design e pubblicità.

A vincere l'hackaton, con lo slogan 'Oggi ho il cancro', è stato un team di 5 studenti, età compresa tra i 21 e i 23 anni.

Il massaggio 'oggi ho il cancro' è stato proposto, spiegano i giovani creativi, "per sradicare la percezione abituale del cancro, per vedere il cancro in relazione alla quotidianità, come elemento non di maledizione personale e sociale". La giuria ha scelto all'unanimità questa proposta comunicativa "perché - come a sottolineato il responsabile scientifico del forum Gianni Amunni -, propone nel testo e nelle immagini un messaggio coraggioso e originale, lanciando finalmente la parola cancro abbinandola a scene di vita quotidiana in cui ognuno di noi si può riconoscere".