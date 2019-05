In doppiofondo Suv 2 kg cocaina, arresti

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - Trasportavano due panetti di cocaina pura, per un peso complessivo di due chilogrammi, in un doppiofondo ricavato nel tetto del loro Suv, ma sono stati scoperti dopo essere stati fermati per un controllo dalla guardia di finanza in provincia di Firenze. Così sono stati arrestati due corrieri della droga, un 35enne albanese residente ad Asti e una 25enne greca, residente in Germania. Dalla droga si sarebbero potuto ricavare 15 mila dosi, per un valore complessivo di 600 mila euro.

I panetti, trovati con l'ausilio delle unità cinofile, erano nascosti in un doppiofondo ricavato nel tetto dell'auto, con targa olandese, all'altezza del portellone posteriore, che poteva essere aperto automaticamente dal cruscotto premendo il pulsante per lo sbrinamento del lunotto posteriore.