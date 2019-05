Guasti dialoga con arte antica a Fiesole

(ANSA) - FIESOLE (FIRENZE), 10 MAG - Dall'11 maggio al 30 settembre, negli spazi del Museo Archeologico di Fiesole, si inaugura la mostra 'Marcello Guasti e gli artisti suoi contemporanei in dialogo con l'antico (1945-65)', a cura di Mirella Branca e Jonathan K. Nelson. In esposizione la produzione dell'Ultimo maestro di Porta Romana' realizzata dal 1945 al 1965, la quale viene messa in dialogo sia con le opere antiche già presenti nelle sale del Museo, sia con quelle degli artisti a lui contemporanei, in prevalenza toscani. Sono 38 opere in tutto, fra sculture, dipinti e xilografie, fra cui spiccano nomi come Arnaldo Pomodoro, Marino Marini, Venturino Venturi, Vinicio Berti, Mario Fallani, Gualtiero Nativi, Vittorio Tolu e Nello Bini. Filo conduttore, il rapporto tra antico e moderno, la resa della figura, la rappresentazione naturalistica, il rapporto con le origini.

Nel corso della preparazione della mostra, il Comune di Fiesole ha ricevuto in dono dall'artista tre di queste xilografie.